CALCIOMERCATO INTER HERRERA MILAN PORTO SCADENZA CONTRATTO - Continua a tenere banco in casa Porto la situazione relativa a Hector Herrera. Il capitano è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e diverse sono le voci sul suo futuro: il messicano ha un'offerta del Lione, ma è in attesa di qualcosa di più interessante.

sono segnalate sulle tracce, così come l'. Ma il presidente dei portoghesi, Pinto, non si arrende: "Dipende dalla volontà di entrambe le parti - le sue parole riportate da 'A Bola' - Noi vorremmo che rimanesse, ma non possiamo fare tutto da soli. Sappiamo che mettono in giro voci con l'intenzione di destabilizzarci. Ma i nostri giocatori non si lasciano impressionare e sono tutti concentrati a dare il 100% per il Porto".