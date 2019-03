JUVENTUS ATLETICO MADRID EVRA CRISTIANO RONALDO / Dietro le quinte di Juventus-Atletico Madrid con Patrice Evra. Il terzino francese, presente martedì all'Allianz Stadium per supportare i suoi ex compagni, ha pubblicato una foto della sua chat WhatsApp con Cristiano Ronaldo risalente a cinque giorni prima dell'impresa dei bianconeri. "Passeremo il turno fratello.

In casa li distruggeremo", il messaggio di CR7. L'ex compagno del portoghese ai tempi delha poi aggiunto nel suo post Instagram: "Dietro le quinte… questi sono i messaggi che ci siamo scambiati io e Cristiano cinque giorni prima della grande rimonta. Questo dimostra la confidenza, la rabbia e la determinazione del miglior giocatore al mondo. Dovremmo ringraziare la mamma e il papà di Cristiano e anche Dio per averci dato una così bella persona e un grande giocatore. In ogni grande occasione dove la pressione è grande dimostra sempre di essere l'uomo giusto. Non siate gelosi, volevo solo condividere il mio pensiero con voi e se non siete d’accodo non posso farci niente. Divertitevi ma dovete riconoscere che è il più forte tra i più forti. E non provate a cliccare sullo schermo per il suo numero".