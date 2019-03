Calciomercato Inter, il Manchester United plana su Icardi

CALCIOMERCATO INTER ICARDI MANCHESTER UNITED JUVE REAL MADRID - La questione Mauro Icardi in casa Inter non è ancora stata risolta. Nel frattempo, l'ex capitano continua ad essere indisponibile, mentre in attacco i nerazzurri soffrono per mancanza di alternative. A fine stagione, in ogni caso, dovrà essere trovata una soluzione.

Nonostante le parole della moglie-agente(" Mauro vuole restare all'Inter "), appare difficile immaginare una permanenza del bomber nella rosa meneghina. Da diverso tempo si parla dell'interessamento della, mentre le voci sulsono diventate più forti dopo il ritorno disulla panchina dei castigliani. A queste, secondo il 'Sun', si sarebbe aggiunto il: gli uomini mercato dei 'Red Devils' starebbero monitorando la situazione, in attesa di sviluppi.