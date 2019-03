CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID ZIDANE BAYERN - James Rodriguez non sta vivendo la sua migliore stagione in carriera al Bayern Monaco. Il prestito biennale dal Real Madrid si concluderà al termine della stagione in corso, ma i bavaresi non sembrano intenzionati a sborsare i 42 milioni di euro pattuiti per il riscatto. Visto anche che il rapporto con l'attuale allenatore dei bavaresi, Niko Kovac, non è dei migliori. Per questo, il trequartista colombiano potrebbe fare ritorno in Spagna, ma solo di passaggio.

Sì, perché secondo 'Sport', il nuovo-vecchio allenatore, Zinedine, tornato sulla panchina dei castigliani nei giorni scorsi, non avrebbe intenzione di puntare sul calciatore, che già nella precedente esperienza non aveva avuto spazio col francese al Real. Dunque, bisognerà trovare una soluzione adeguata: da tempo, laè accostata al 27enne fantasista, mentre non è molto data la voce suldel suo ex allenatore, Carlo. Ma non sarà facile strapparlo alla concorrenza di altri top club europei,e società inglesi sono in agguato.