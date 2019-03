REAL MADRID MOURINHO ZIDANE / "Non sono deluso", ha detto a 'El Chiringuito Tv' José Mourinho a proposito del suo vicino ma mancato ritorno sulla panchina del Real Madrid: "Non ho mai detto che mi sarebbe piaciuto tornare o che non mi sarebbe piaciuto.

Ma non ho parlato con nessuno - ha specificato il tecnico portoghese prima di spendersi in elogi per, lui sì tornato alla guida delle 'Merengues' - E' perfetto visto le cose fantastiche che ha fatto negli ultimi anni. Perfetto per il Madrid e per lui: è una grande opportunità per dimostrare quanto è bravo, soprattutto ora con un nuovo progetto. Penso sia fantastico e spero che tutto vada molto bene".