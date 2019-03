Spal-Roma, Lazzari: "Ho ancora dolore ma sono pronto"

SPAL ROMA LAZZARI - "Se giochiamo come sappiamo, con aggressività e ritmo, possiamo mettere in difficoltà chiunque, grandi comprese, tranne la Juventus che fa un campionato a parte". Pensieri e parole di Manuel Lazzari.

In una intervista rilasciata a 'La Nuova Ferrara', l'esterno destro dellaha fatto il punto della situazione a due giorni dal match con la: "Vogliamo vincere, anche per dare una gioia alla nostra gente. Io a inizio settimana ho cominciato ad allenarmi con la squadra. Ce la sto mettendo tutta, non è facile essere al 100%, sento ancora qualche dolorino. Però sono contento perché ritengo di essere a disposizione, poi deciderà misterse schierarmi dall'inizio".