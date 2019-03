CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN VIDAL / Fin qui la (prima) stagione di Arturo Vidal al Barcellona è stata tutt'altro che entusiasmante. Il cileno non è riuscito a entrare nelle 'grazie' di Valverde, che gli ha affibbiato solo un ruolo da comprimario. Ruolo che al classe '87 sta evidentemente stretto, per questo è molto probabile che a giugno chieda di andar via. Nel caso non si può escludere un suo ritorno in Italia, già sfiorato l'estate passata.

Tolta proprio l', alla quale è stata vicinissima l'agosto scorso, visto checonosce bene intemperanze e vita extra-campo del 31enne di Santiago, l'expotrebbe ridiventare una idea concreta deldi, con il quale ha costruito un eccellente rapporto al Bayern Monaco, e deldi, suo estimatore. Entrambe sono a caccia di rinforzi per il centrocampo e avrebbero la possibilità di strapparlo ai blaugrana - che per la mediana che verrà hanno già preso de Jong dall'Ajax - a condizioni vantaggiose.