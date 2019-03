DIRETTA INTER EINTRACHT FORMAZIONI / Senza Asamoah e Lautaro Martinez (squalificati), Dalbert, Gagliardini e Joao Mario (non inseriti in lista) e Icardi (ancora non rientrato in gruppo), l'Inter dopo lo 0-0 dell'andata ha l'obbligo di vincere contro l'Eintracht Francoforte se vuole chiudere il discorso qualificazione ai tempi regolamentari.

Con appena dodici uomini di movimento della prima squadra a disposizione,ha comunque recuperato Brozovic, destinato alla panchina. Calciomercato.it vi offre la gara in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Politano, Perisic; Keita. All. Spalletti

Eintracht (3-4-1-2): Trapp; Hinteregger, Hasebe, Ndicka; Da Costa, Rode, Willems, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. All. Hutter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui