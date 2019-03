SPAL ROMA CONFERENZA STAMPA RANIERI / Anti-vigilia della sfida con la Spal per la Roma. Il tecnico Claudio Ranieri interviene in conferenza stampa per presentare il match.

PRIME INDICAZIONI - " Diciamo che la squadra ha risposto sufficientemente bene sulle prime cose che avevo chiesto. So che in questo momento non posso chiedere molto di più perché cambiando è logico che non possono dare tutto quello che vorrei, però vedo molta concentrazione".

DZEKO E SCHICK - "Non contano i sistemi di gioco, conta che i ragazzi si riconoscano nelle situazioni. Poi l'importante è che la squadra sia compatta e abbia equilibrio".

ACCIACCATI - "Logico che devo valutare bene tutto oggi e domani, però sia Kolarov e Zaniolo ad oggi non si sono ancora allenati con me per cui i giocatori che non si allenano mi lasciano molto in dubbio. Sono tutte cose che devo valutare. Per quanto riguarda Santon a destra o Karsdorp potrebbe essere una buona idea però devo sapere se Kolarov è disponibile".

FAZIO - "Per me è un pezzo da novanta, i giocatori non sono macchine e possono avere dei momenti no. È un giocatore intelligente e sono convinto possa far bene. Dovrebbe stare bene fisicamente, ieri si è allenato".

PAURA DEGLI INFORTUNI? - "Sicuramente la affronto come ha fatto Di Francesco.

Bisogna stare attenti se hai giocatori che un po' si fanno male e un po' di carattere ansiogeno. Zaniolo ha subito una botta alla caviglia che gli causa problemi e un indurimento al polpaccio. Io arrivando da fuori e so che ci stanno molti problemi fisici, vado avanti col mio programma ma logicamente sto attento a questi piccoli problemi per non farli diventare grandi.

UNDER - "Continua il suo protocollo di recupero, non va in nazionale e questo è positivo. Spero di riaverlo dopo la sosta".

SPAL - "Ho visto la partita d'andata, ma anche le altre giocate dalla Spal e ho visto che sono molto abili nel trovare la soluzione e prenderti in velocità per cui dovremo stare molto accorti".

GIOCATORI DI PASSAGGIO - "Non credo che il giocatore si senta di passaggio alla Roma e se anche si dovesse sentire di passaggio dovrebbe rendere di più, perché se fa bene altre squadre sono tentate di prenderlo. Io credo nella voglia di mettersi in mostra che è più importante".

ALTERNATIVE A KOLAROV - "Potrebbe essere Juan Jesus perché ci ha giocato come esterno sinistro, forse anche all'Inter gli ho fatto fare una partita lì (in verità non lo fece esordire ai tempi dell'Inter, ndr), per cui potrebbe essere lui l'uomo indicato".

TACCOLA - "Sabato con la Spal ricorderemo Taccola, morto nel '69. Me lo ricordo perché oltre ad essere tifoso della Roma, nel '69 entrai alla Roma. Giuliano è stato una figura importante e una morte così mi colì molto".

