EUROPA LEAGUE INTER EINTRACHT SALISBURGO NAPOLI / L'impresa della Juventus è ancora negli occhi di tutti, gli echi della tripletta di Ronaldo non si sono ancora spenti, ma oggi è il giorno di Inter e Napoli: Spalletti e Ancelotti sono chiamati a conquistare il pass per i quarti di finale di Europa League per calare il tris italiano nelle due competizioni continentali e rendere meno grigio il panorama calcistico nostrano. I nerazzurri se la vedranno contro l'EintrachtFrancoforte in piena emergenza, tra il caso Icardi ancora da risolvere, gli infortuni e l'ombra pesante del derby in arrivo domenica. Gli azzurri, invece, andranno a Salisburgo con una difesa ridotta ai minimi termini senza Albiol, Koulibaly e Maksimovic: toccherà a Luperto e Chiriches tenere in piedi il muro partenopeo forte di un 3-0 che non fa però dormire tranquillo il tecnico di Reggiolo. Focus quindi su Inter-Eintracht Francoforte e Salisburgo-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Europa League: probabili di formazioni, indicazioni su diretta tv e streaming e intrecci di calciomercato.

Inter-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Contro l'Eintracht Francoforte, Spalletti ha gli uomini contati: 12 i calciatori di movimento a disposizione del tecnico dell'Inter che tra i convocati ha inserito anche cinque primavera (Zappa, Gavioli, Schiro, Esposito e Merola). Presente Brozovic che però, come anticipato dallo stesso allenatore nella confeernza stampa della vigilia, partirà dalla panchina. Formazione praticamente fatta quindi con il dubbio che riguarda chi impiegare come centrale nel 4-2-3-1 con il quale la formazione lombarda scenderà in campo: lì davanti potrebbero giocare sia Keita che Politano e Spalletti in conferenza non ha voluto anticipare le sue mosse: "Ne avete uno da indovinare. Volete sapere anche quello lì. Questo si tiene per noi fino a domani, perché è l'unica possibilità di variazione che abbiamo". Possibile l'avanzamento di Skriniar a centrocampo con Borja Valero trequarista se Keita dovesse partire dalla panchina.

Lato Eintracht Francoforte, invece, occhi puntati suche avrà il peso dell'attacco sulle sue spalle: il tecnico Hutter dovrà fare a meno die dello squalificato Gelson Fernandes.

Probabili formazioni Inter-Eintracht

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Ranocchia, D’Ambrosio; Skriniar, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Politano.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

Inter-Eintracht Francoforte sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV 8 a partire dalle ore 21; possibile seguire la gara anche sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport per i possessori di abbonamento; gli stessi potranno seguire la gara in streaming attraverso l'applicazione Sky Go.

Salisburgo-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Compito sulla carta più agevole per il Napoli che parte dal 3-0 dell'andata: in casa del Salisburgo però Ancelotti non vuole cali di concentrazione anche perché gli austriaci hanno già dato dimostrazione di saper ribaltare risultati difficili (lo scorso anno eliminarono la Lazio dopo aver perso 4-2 all'Olimpico). Gli azzurri hanno problemi in difesa dove mancheranno gli squalificati Koulibaly e Maksimovic: nell'undici titolare nessun dubbio sulla presenza in difesa di Luperto e Chiriches che si sono alternati contro il Sassuolo. Per il resto ieri attimi di apprensione per Fabian Ruiz che ha subito un colpo nella rinifitura: una tacchettata che non dovrebbe mettere in dubbio la presenza dello spagnolo in campo. Al suo fianco a centrocampo Allan, mentre sulle fasce ci saranno Callejon e Zielinski; ballottaggio in attacco tra Insigne e Mertens, con Milik sicuro del posto da titolare. Per il Salisburgo, Rose ha diversi forfait con cui fare i conti: non ci sarà lo squalificato Schlager, mentre fuori causa per problemi fisici, salvo recuperi dell'ultima ora, dovrebbero essere anche Diarra, Pongracic e Werff.

Probabili formazioni Salisburgo-Napoli:

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Szoboszlai; Wolf; Daka, Dabbur.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Salisburgo-Napoli può essere vista in diretta tv dalle 18.55 su Sky Sport Uno e su Sky Sport per chi ha l'abbonamento. Possibile seguire l'incontro anche in streaming su Sky Go.

Calciomercato, da Icardi a Jovic e Samassekou: che intrecci tra Inter e Napoli

Le due gare di Europa League avranno una finestra spalancata anche sul calciomercato. In casa Inter inevitabile pensare al caso Icardi ancora tutto da definire: la prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo contatto tra le parti ma intanto per giugno l'addio sembra sempre più probabile con la Juventus (e anche lo stesso Napoli) pronta a farsi avanti, così come il Real Madrid. Ma argentino a parte, Eintracht e Salisburgo hanno nella loro rosa calciatori accostati proprio a Inter e Napoli per la prossima stagione: ad esempio il bomber Jovic, 21 anni, vero gioiello della formazione tedesca sulla quale hanno messo gli occhi tutte le grandi d'Europa. Occhio anche a Samassekou che Giuntoli monitora da tempo. Intrecci che passeranno però in secondo piano: c'è prima il campo, l'Europa League e la qualificazione da portare a casa.

