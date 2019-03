JUVENTUS FERRARA ALLEGRI / "In Italia è così, perdi una partita e sembra che non capisci più nulla di calcio. Invece avete visto che grande orchestra martedì sera". Ciro Ferrara sta con Massimiliano Allegri, che con l'impresa contro l'Atletico Madrid ha riportato dalla sua parte anche molti dei tifosi che fin qui lo avevano spesso criticato.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex difensore e tecnico dellasi sofferma dunque sull'attuale allenatore bianconero e lo esalta: "Quando Allegri non sarà più alla Juve capiranno che cosa significa avere un allenatore di questo spessore. Guardate cosa è successo al Real Madrid dopo la partenza di Zidane. Ecco, anche una società solida e forte come quella bianconera farà fatica a sostituire questo tecnico".

Quindi il pronostico sulla Champions League: "Sono convinto che la Juve abbia la rosa più profonda e competitiva fra le grandi d’Europa. Ma questo ha importanza fino a un certo punto. Molti club ancora in lizza hanno grande tradiizione come la Juve. Pure noi nel 1996 per vincere abbiamo avuto bisogno di un pizzico di fortuna: quella che auguro ad Allegri e i suoi".

