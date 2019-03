CALCIOMERCATO ROMA DRINKWATER / Claudio Ranieri per il momento ha firmato un contratto fino a giugno con la Roma.

In caso di permanenza nella Capitale anche per la prossima stagione - come scrive il 'Sun' - l'allenatore di Testaccio tra gli obiettivi di mercato potrebbe inserire anche Danny, suo pupillo ai tempi del Leicester con la trionfale cavalcata e il successo finale in Premier League. Il 29enne centrocampista inglese è ai margini alcon Maurizioe in estate potrebbe salutare i 'Blues'. Ranieri avrebbe voluto Drinkwater già al Fulham nell'ultima finestra di gennaio.