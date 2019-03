Calciomercato Real Madrid, primo colpaccio di Zidane: annuncio imminente

CALCIOMERCATO REAL MADRID MILITAO / Al ritorno di Zinedine Zidane in panchina il RealMadrid fa immediatamente seguire l'innesto di un altro importante tassello in vista della prossima stagione che dovrà riportare il club subito in alto dopo una stagione senza titoli.

Come riferisce 'Marca' infatti, le 'merengues' avrebbero praticamente definito l'acquisto del difensore brasiliano del, Eder, mettendo sul piatto i 50 milioni di euro della clausola rescissoria (valida fino al 15 luglio, poi sarebbe aumentata a 75). Seguito e corteggiato da tantissimi club europei tra cui la, il centrale classe '98 alla prima stagione in Europa ha subito convinto e già entro la fine del mese di marzo si attende l'annuncio ufficiale del trasferimento al 'Santiago Bernabeu'.