CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS / Sono giorni decisivi per il prossimo futuro dell'Inter, dentro e fuori dal campo. Stasera, in piena emergenza, la sfida con l'Eintracht Francoforte vale l'accesso ai quarti di finale di Europa League e domenica il derby col Milan può dire tanto nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Visto il momento delicato, scrive 'Repubblica', ripartiranno da settimana prossima dunque le trattative tra l'Ad Beppee l'avvocatoa cui si sono affidati Mauroe Wandadopo la decisione della società di togliere la fascia all'ormai ex capitano che continua a restar fuori per il ginocchio.

E anche gli sviluppi sulla vicenda 'Maurito' dipendono da ciò che accadrà tra Eintracht e Milan: risultati positivi rafforzerebbero Spalletti fino al termine della stagione quando, con l'allenatore toscano confermato o meno, l'addio di Icardi appare sempre più inevitabile. Alla finestra, in particolare, restano Juventus e RealMadrid. Wanda Nara non vuole lasciare Milano e anche per questo, scrive sempre 'Repubblica', la vicinanza geografica potrebbe far pendere la bilancia verso la Juve.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui