CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA BAYERN MONACO / Aria di fine ciclo al Bayern Monaco: i tedeschi hanno perso in casa contro il Liverpool dicendo addio alla Champions League. Tra i protagonisti in negativo della gara anche Manuel Neuer, incerto in occasione del primo gol firmato Mane.

Proprio la prestazione dell'estremo difensore tedesco apre l'interrogativo sul suo futuro: ecco allora che, data età e prestazioni, anche Neuer potrebbe essere toccato dalla rivoluzione che potrebbe arrivare a fine stagione in casa Bayern. In caso di cambio della guardia nella porta bavarese, tra i possibili successori dell'attuale numero uno ci sarebbe anche Gianluigi: il portiere delè stato accostato al club tedesco già in passato ed ora il suo nome potrebbe tornare di moda. I rossoneri non hanno intenzione di privarsi del loro estremo difensore ma un'offerta da capogiro potrebbe cambiare le carte in tavola.