CHAMPIONS LEAGUE SORTEGGIO QUARTI JUVENTUS / Non ancora smaltita la felicità per la grande impresa, la Juventus deve buttare l'occhio a ciò che accadrà venerdì a Nyon: è in Svizzera che ci saranno i sorteggi dei quarti di finale di Champions League con anche i bianconeri protagonisti. Nella stessa occasione, verranno stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali. Ma chi sono le possibili avversarie della squadra di Allegri? Il regolamento non prevede teste di serie, né limitazioni per le sfide tra squadre della stessa nazione: possibile quindi anche eventuali derby.

Inoltre nella stessa occasione ci sarà anche il sorteggio delle semifinali: la Juventus conoscerà così oltre all'avversaria dei quarti di finale anche l'eventuale accoppiamento in semifinale. I quarti di finale disi disputeranno il 9-10 aprile e il 16-17 aprile, mentre le semifinali il 30 aprile-1 maggio e il 7-8 maggio.

Queste le sette possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale di Champions League elencate per grado di difficoltà

1) Manchester City*****

2) Barcellona*****

3) Liverpool ****

4) Manchester United ***

5) Tottenham***

6) Ajax***

7) Porto**

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui