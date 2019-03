CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI NAPOLI / Allegri vicino al Napoli: è la rivelazione di Giovanni Galeone, ex allenatore dell'attuale tecnico della Juventus.

Intervenuto a 'Kiss Kiss Napoli', l'ex allenatore del Pescara ha ricordato un incontro trae Allegri: "Sì, è stato vicino al Napoli prima dell'arrivo di: si incontrarono in un ristorante a Milano, c'ero anche io".

Galeone è poi tornato a parlare anche del futuro di Allegri: "Sono tre anni che dico che deve andare via dala Juventus e sono tre anni che non va così. Questo dimostra quanto peso ha la mia parola. Perdere con la seconda della Liga e farlo in un certo modo, può suscitare delle critiche, ma non in quel modo", conclude poi Galeone in riferimento alla pioggia di critiche arrivata sul capo di Allegri dopo la sconfitta nella gara di andata contro l'Atletico Madrid. Critiche spazzate via dalla valanga Ronaldo di ieri sera.

