VAR CONTROL ROOM / Var, è rivoluzione. L'Associazione italiana arbitri ha annunciato l'esistenza di progetto volto alla realizzazione in quel di Coverciano di una autentitca 'Control Room' per "[...] gli ufficiali di gara, addetti alle funzioni di V.A.R. e A.V.A.R.".

Il tutto "sarà utilizzato pure in occasione dei raduni tecnici periodici, consentendo agli arbitri una sperimentazione continua e una sempre maggiore familiarità nell’uso di questo importante strumento tecnologico. La sala V.A.R. unica - sottolinea la nota dell'AIA - avrà l’obiettivo di fornire un’attività arbitrale sempre più efficace ed efficiente per l’intero mondo del calcio italiano e internazionale, ponendoci ancora una volta all’avanguardia per capacità di innovazione". Lasi equipara così a Liga, Bundesliga, Eredivisie e Liga Nos.