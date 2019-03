INTER JUVENTUS CAMBIASSO / Continuano gli elogi nei confronti della Juventus di Massimiliano Allegri dopo l'impresa dell'Allianz Stadium contro l'Atletico Madrid.

I bianconeri sono stati paragonati anche all'diche nel 2009/10 conquistò il 'Triplete', ma a frenare gli entusiasmi è uno dei protagonisti della storica annata nerazzurra, Esteban, che ai microfoni di 'Sky Sport' ha dichiarato: "Il nostro era un gruppo senza la stella assoluta, come lo sono. Questi sono due giocatori unici, che fanno sempre la differenza. Noi, ad esempio, avevamo uno come Samuel, che veniva da un altro Triplete con il. Poi, a differenza della Juventus, non abbiamo fatto rimonte come quella contro l'Atletico Madrid, anche se l'aver passato gli ottavi contro ilci ha dato maggiore consapevolezza. Il parallelismo tra noi e i bianconeri non ci sta".