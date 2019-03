BARCELLONA LIONE MESSI / La tripletta di Cristiano Ronaldo in Juventus-Atletico Madrid 'chiama' in causa anche Lionel Messi che in Barcellona-Lione dovrà rispondere alla super prestazione del rivale di sempre.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per iniziare a farlo la 'Pulce' ha impiegato appena 18 minuti, poi ecco il calcio di rigore trasformato dall'argentino con un cucchiaio che non ha lasciato scambio a Lopes: Messi dagli undici metri ha portato quindi in vantaggio i blaugrana che nella gara di andata furono fermati sullo 0-0 dai transalpini.