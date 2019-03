CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN / Christian Eriksen è uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato: il centrocampista danese è in scadenza con il Tottenham nel 2020 e le trattative per il rinnovo non sono ancora arrivate in una fase decisiva.

Così non mancano gli interessamenti delle grandi d'Europa: c'è ilsoprattutto, con l'arrivo diche ha intensificato le voci sull'interesse delle merengues. Eriksen piace anche allama per sapere il futuro del danese occorrerà attendere. Lo fa capire l'agente del calciatore, Martin Schoots, che interpellato dal 'Mirror' su quel che sarà il destino del danese mantiene il mistero: "Non voglio per aggiungere nulla alle voci sul contratto di Christian e il suo futuro nel calcio. E' concentrato soltanto sul campo".