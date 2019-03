CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Torna a parlare Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi: lo fa durante il Premio Socrate 2019 che si è tenuto oggi a Milano. Le dichiarazioni dell'argentina sono anche un messaggio all'Inter: "Continuerò ad esprimere le mie idee, dicendo quello che penso.

So che il mondo del calcio è un po' difficile per una donna. ma continuerò a dire che le cose che penso io, che ovviamente uno può condividere oppure no".

C'è spazio anche per le figlie e Icardi: "Vorrei per le mie figlie che un giorno trovassero un uomo come mio marito, che mi difende e mi permette di dire cose su cui magari non è d’accordo. Mi ascolta, le donne vanno sempre ascoltate. A volte si litiga in casa, ma l'importante è il rispetto".

