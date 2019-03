DINAMO KIEV CHELSEA SARRI / Il 3-0 dell'andata rende tranquillo il Chelsea nella sfida in casa della Dinamo Kiev ma Maurizio Sarri nella conferenza stampa alla vigilia dell'Europa League è tutt'atro che sereno.

Il manager dei 'Blues' è infuriato per le condizioni del campo e non le manda a dire all': "Fanno le pulce alle liste dei giocatori da presentare entro una certa ora e poi consentono di giocare su un campo in queste condizioni. Il terreno di gioco è in disastro: è pericoloso giocarci, c'è il rischio di infortunarsi. Questa è la situazione e dobbiamo accettarla: non ci sono altre soluzioni. Sarà pericoloso anche per i nostri avversari. Non so perché è così: ci ho giocato lo scorso anno e il terreno era meraviglioso. Non capisco perché l'Uefa non abbia dato attenzione a questo aspetto".