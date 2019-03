INTER EINTRACHT PEINTINGER / Domani sarà in panchina a guidare la squadra in quella che viene considerata una delle gare più importanti della storia dell'Eintracht Francoforte.

Christiansostituirà lo squalificato Adinella gara di San Siro contro l'valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. "Giocheremo una gara piuttosto difensiva. Lavoreremo come sempre, anche se non potremo parlare con Hütter prima del fischio d'inizio e durante la gara. Le assenze dell'Inter? Per noi non ci saranno differenze. Li abbiamo studiati bene. Spiace non aver segnato all'andata, non è il risultato da cui volevamo partire, ma ci giocheremo le nostre carte".