Juventus-Atletico Madrid, polemiche su Ronaldo: spunta il labiale shock!

JUVENTUS ATLETICO MADRID CRISTIANO RONALDO / Non solo il gesto 'alla Simeone'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Protagonista assoluto del match divinto ieri dallacontro l'avrebbe anche esternato alcuni insulti verso la tifoseria ospite. Come riporta il programma '#Vamos' su 'Movistar Plus', infatti, il calciatore, durante l'esultanza bianconera, si sarebbe avvicinato alla zona riservata ai sostenitori 'Colchoneros' e avrebbe utilizzato termini come "bast***i" e "figli di p...". In Spagna proseguono le polemiche, quindi, per l'atteggiamento del fuoriclasse portoghese.