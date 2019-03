VIDEO e FOTO CM.IT - Salisburgo-Napoli, ko a centrocampo: campione in dubbio

SALISBURGO NAPOLI FABIAN RUIZ / AGGIORNAMENTO ORE 19.35 - Fabian Ruiz avrebbe accusato un problema a seguito di uno scontro con Verdi: tacchettata sul ginocchio sinistro.

Dovrebbe però trattarsi solo di una contusione, da casa Napoli filtra ottimismo sulla presenza in campo dello spagnolo domani

ORE 18.59 - Problemi per Fabian Ruiz nello stadio del Salisburgo. Il centrocampista del Napoli, come mostrano le immagini realizzate da Calciomercato.it, si è fermato durante la partitella di allenamento sul campo austriaco. Il calciatore non cammina bene a causa di uno scontro di gioco. Restano dubbi, quindi, sul suo impiego nella partita di Europa League in programma domani.

