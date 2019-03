NAPOLI JUVENTUS DE LAURENTIIS / Presente in Austria per la gara di Europa League tra Napoli e Salisburgo, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti, tra i quali gli inviati di Calciomercato.it: "Finale di Supercoppa europea con la Juve? Quello sarebbe il più bel regalo degli ultimi quindici anni che io regalerei e spero di poter regalare ai tifosi del Napoli.

Tweet per la Juve? Ieri hanno fatto una bella partita. Chi ha sbagliato la partita, come convenivo con Giuntoli, è Simeone, un altro che io stimo. Domani è una partita molto complicata perché noi facciamo giocare due centrali difensivi che non hanno mai giocato insieme. Ma secondo me hanno i numeri per potercela fare, sono bravissimi. Spero che non giochino con timidezza in campo. Abbiamo una squadra forte, con Cristiano dicevamo che si giocherà tutta con i cambi degli ultimi venti minuti".