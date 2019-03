CALCIOMERCATO LAZIO INTER CARDOSO / Almeno due, se non tre nuovi acquisti nel reparto difensivo. La Lazio programma nuovi colpi e pensa soprattutto al futuro. Secondo il 'Corriere dello Sport', il club biancoceleste effettuerà diverse operazioni in estate per rafforzare la propria difesa e uno dei nomi sul taccuino è il giovane Gonçalo Cardoso.

Difensore mancino classe 2000 in forza al Cardoso è seguito da tempo dai biancocelesti, ma su di lui ci sono anche Inter e Watford . La Lazio però non molla la presa e lancia la sfida agli inglesi e ai nerazzurri. CLICCA QUI per altre notizie di mercato.