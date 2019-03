FACEBOOK WHATSAPP INSTAGRAM / Da diverse ore ormai si registrano problemi di accesso a Facebook, WhatsApp e Instagram, social e app tutte facente capo a Mark Zuckerberg.

Per molti utenti iscritti a Facebook non è stato possibile accedere, postare e pubblicare foto e video dal proprio account all'incirca dalle 17.30, lo stesso si può dire per Instagram. "Siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano avendo problemi ad accedere alla famiglia di app Facebook - ha spiegato un portavoce dei social network - Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile".