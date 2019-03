INGHILTERRA SOUTHGATE RICE / Sono 25 i giocatori selezionati da Gareth Southgate in vista del doppio impegno dell'Inghilterra contro Repubblica Ceca e Montenegro in vista delle qualificazioni ad Euro 2020. Sorpresa Declan Rice, il giocatore del West Ham è stato convocato per la prima volta con i 'Tre Leoni' nonostante abbia giocato tre gare con la nazionale irlandese.

Le partite in questione, però, sono tutte gare amichevoli: per questo Rice ha potuto usufruire della normativa FIFA che prevede il cambiamento di nazionalità (nel caso un giocatore abbia il doppio passaporto) soltanto se il calciatore in questione abbia disputato partite amichevoli.

Questi i 25 giocatori scelti:

Heaton, Butland, Pickford, Walker, Stones, Shaw, Rice, Tarkowski, Trippier, Maguire, Alexander-Arnold, Keane, Chilwell, Henderson, Alli, Loftus-Cheek, Barkley, Rose, Dier, Delph, Kane, Rashford, Sterling, Wilson, Sancho.

