MILAN SHEVCHENKO KAKA / Lunga intervista rilasciata da Shevchenko a 'DAZN'. L'ex attaccante ripercorre i suoi anni al Milan: "Non ho mai visto nella storia rossonera un giocatore così perfetto, entrato così pienamente dentro i meccanismi di squadra. Dopo un solo allenamento ho capito che questo era un ragazzo speciale, che con lui avremmo fatto un salto di qualità: ha cambiato la marcia del Milan.

Maldini è la storia del Milan, un grande capitano, un grande amico, un grande giocatore. Berlusconi: un grande presidente, una persona che ha creato 25 anni di incredibile storia del Milan. Ancelotti era un allenatore-amico. Una persona speciale".

RIGORE CONTRO LA JUVE - "Non dimenticherò mai quei 12-15 secondi, quelli in cui camminavo da metà campo per andare a tirare il rigore. In quei momenti ti passa tutta la vita davanti... Guardavo l'arbitro, poi la palla, poi Buffon, finalmente ho sentito il fischio e ho calciato come ho voluto"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui