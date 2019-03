NAZIONALE UFFICIALE LOMBARDO ITALIA MANCINI / Attilio Lombardo entra a far parte dello staff di Roberto Mancini.

L'ex compagno di squadra - come si legge sul sito ufficiale della Figc - torna a lavorare con il ct per l': in passato avevano collaborato al Manchester City e al Galatasaray.