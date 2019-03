CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Florentino Perez ha scelto ancora una volta Zinedine ZIdane per rimettere in piedi il Real Madrid dopo una stagione deludente con l'uscita agli ottavi di Champions League rimediata contro l'Ajax.

Le cose sembrano non andare per il verso giusto nemmeno in campionato, dove i 'Blanco's si trovano al terzo posto a -12 punti dal Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

La scelta di Zidane però potrebbe portare al recupero di alcuni giocatori che sono finiti ai margini prima sotto la guida tecnica di Lopetegui, poi con quella di Solari. Tra questi c'è Isco, sparito dal radar madrileno e finito nel mirino della Juventus, pronta a sfruttare il gelo che si era creato tra le due parti. Con Zizou però le cose potrebbero cambiare: come riportato da 'La Vanguardia', Isco si è allenato anche durante il giorno festivo a Valdebebas. dove è stato accolto con un certo stupore al momento del suo arrivo.

