JUVENTUS ATLETICO MADRID DOUGLAS COSTA CRISTIANO RONALDO SIMEONE / Douglas Costa come CristianoRonaldo. Il brasiliano ha festeggiato il gol del 3-0 del portoghese compiendo lo stesso gesto fatto da Simeone nella partita di andata e ripetuto a fine match di ieri sera dall'ex Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI. Il gesto, non proprio elegantissimo, è stato fatto da Douglas Costa sugli spalti dello Stadium. Le immagini stanno girando sul web proprio in queste ore