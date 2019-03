INTER EINTRACHT SKRINIAR / Al fianco di Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Eintracht Francoforte, è toccato a Milan Skriniar, difensore nerazzurro, rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Calciomercato.it ha seguito tutte le sue dichiarazioni in tempo reale.

- Massima concentrazione: ''Ci aspetta una partita molto difficile come l'andata, bisogna stare ancora più attenti e non prendere gol.

Dobbiamo giocatore la nostra partita e far vedere il nostro carattere. Giocano soprattutto palle lunghe, sono una squadra molto fisica e quindi a questo dobbiamo stare attenti soprattutto''.

- La gara d'andata: "Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo all'andata, dove abbiamo creato un paio di occasioni dove dovevamo fare gol. Purtroppo non siamo riusciti a farlo, però questo è il modo in cui dobbiamo entrare nella partita di domani".

- Avversario scomodo: "Haller è un giocatore molto fisico che salta bene, tutti noi dobbiamo saltare bene, fare coperture ed annullarlo così".

- Dalla difesa al centrocampo: "Giocare centrocampista? Ho giocato un paio di partite anche a centrocampo anche in Nazionale e quindi sono pronto anche per questo. Poi decide il mister e vediamo".

- Ancora zero gol segnati: "Quest'anno non ho ancora segnato e mi dispiace, però cerco di farlo e spero per me e per la squadra che il mio gol possa dare una mano, per cui cercherò di farlo al più presto"-

