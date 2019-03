JUVENTUS CHAMPIONS SORTEGGIO / L’impresa contro l'Atletico Madrid vale i quarti di Champions League per la Juventus. Cristiano Ronaldo e compagni aspettano la giornata di venerdì, quando conosceranno la prossima avversaria nel cammino europeo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Oltre ai bianconeri in questo momento sono qualificate anche Manchester United, Manchester City, Tottenham, Ajax e Porto, con le ultime due qualificate per completare il lotto che usciranno dagli incroci Barcellona-Porto e Bayern Monaco-Liverpool. Una curiosità: nel sorteggio di venerdì alle 12 a Nyon, oltre alla griglia dei quarti, si conosceranno anche i possibili accoppiamenti per le semifinali in stile tabellone tennistico. Le due gare dei quarti si giocheranno il 9/10 e il 16/17 aprile, mentre le semifinali il 30 aprile/1 maggio e il 7/8 maggio. La finalissima andrà in scena l'1 giugno al 'Wanda Metropolitano' di Madrid.