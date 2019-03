JUVENTUS GUARDIOLA RONALDO CITY / Il Manchester City travolge lo Schalke, rinnovando la propria candidatura per il successo finale in Champions League. Pep Guardiola, parlando di un possibile trionfo in campo europeo, cita la Juventus applaudendo la prestazione dei bianconeri e di Ronaldo dopo l'impresa dell''Allianz Stadium’ contro l'Atletico Madrid.

Parole al miele del tecnico spagnolo nei confronti dei campioni d’Italia, a cui è stato accostato per la panchina in caso di addio dia fine stagione: "Guardate cos’ha fatto la Juve con l'Atletico e quello che ha fatto. Hanno preso Ronaldo per vincere la Champions: aveva tutta la pressione addosso e ha fatto tre gol portando la squadra al prossimo turno - le dichiarazioni di Guardiola in conferenza stampa - La Juve è arrivata due volte in finale: per vincere la Champions devi affrontare queste grandi squadre e questi campioni. Posso solo dire che proveremo a vincerla".