CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA NERES / Non solo Cristiano Ronaldo, dominatore indiscusso delle scene dopo la tripletta di ieri contro l'Atletico Madrid. Gli ottavi di finale di Champions League hanno messo in mostra diversi talenti cristallini pronti a compiere un ulteriore passo in carriera. Le prime pagine vanno ovviamente ai calciatori dell'Ajax, autori di una vera e propria intesa sul campo del Real Madrid, dove il talento più maturo di Tadic e Ziyech ha creato un mix micidiale con l'esuberanza giovanile dei vari de Jong, de Ligt, David Neres, Mazraoui e van de Beek.

Calciomercato Juventus, non solo de Ligt: c'è David Neres

Monitorati già da tempo da diverse big europe, i talenti di Amsterdam diventeranno protagonisti assoluti nelle trattative di calciomercato, che potete seguire CLICCANDO QUI

Molto vigile in tema di giovani, lo sguardo della Juventus si è ormai da tempo posato su de Ligt, per il quale, tuttavia, la concorrenza del Barcellona sembra difficile da battere. Il nome nuovo delle ultime ore è, invece, quello di David Neres. Fresco di convocazione con il Brasile, l'attaccante esterno viene valutato in qualità di potenziale erede di Douglas Costa, sul taccuino delle big inglesi. Valutato 40-45 milioni di euro, l'ex San Paolo sembra pronto per un top club e la Juve potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti di Mino Raiola con l'Ajax per bruciare la concorrenza. Pur non essendo l'agente del 22enne brasiliano, l'agente italo-olandese potrebbe anche offrire Moise Kean ai lancieri per agevolare l'eventuale trattativa.

