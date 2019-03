JUVENTUS ATLETICO MANDZUKIC / Serata perfetta per la Juventus, che grazie alla 'remuntada' contro l'Atletico Madrid ha staccato il pass per gli ottavi di Champions League. Partita generosa ma senza squilli per Mario Mandzukic, che nell'ultima parte di gara ha lasciato il posto al baby Kean. L'attaccante croato dopo un grande inizio di stagione sta un po' tirando il fiato e nel 2019 non è ancora andato a segno.

L'ex del match ieri sera è uscito anche un po’ acciaccato dallo 'Stadium' al termine dell’incontro.

Mandzukic è infatti passato dalla zona mista un po' zoppicante, non rilasciando dichiarazioni. Non sembrerebbe comunque nulla di particolare, con il giocatore che con un mezzo sorriso ha salutato i giornalisti presenti prima di lasciare l'impianto. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore al ritorno in campo degli uomini di Allegri alla Continassa, con l'allenatore bianconero che potrebbe non rischiarlo e concedergli un turno di riposo in favore di Kean nella prossima gara di campionato con il Genoa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui