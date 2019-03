Calciomercato Sampdoria, vicina la svolta per Vialli presidente

CALCIOMERCATO SAMPDORIA VIALLI / Attesa nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore, la svolta societaria per la Sampdoria. 'Tuttosport' traccia il punto della trattativa per la cessione del club blucerchiato. In un ristorante di Londra, sarebbe andato in scena ieri sera un nuovo incontro tra la proprietà del club e gli acquirenti del fondo americano York Capital Management.

Presenti il presidente della Samp, il suo braccio destro, ma anche Gianluca, figura garante e papabile nuovo presidente. C'è ancora distanza sulle cifre - l'offerta iniziale degli americani era di 90 milioni, Ferrero ne vorrebbe almeno 140 - ma i negoziati sembrano ormai ben avviati e la presenza di un intermediario della City in occasione diè un ulteriore indizio di possibile riuscita dell'affare.