CALCIOMERCATO JUVENTUS FELIX DE LIGT POGBA JAMES / Quella di ieri sera è stata una serata, una notte magica per la Juventus. Con una prestazione straordinaria la squadra di Allegri ha compiuto l'impresa, ribaltando il 2-0 di Madrid con un sonoro 3-0. Risultato che porta la firma del tecnico livronese e di un Bernardeschi super ispirato, ma soprattutto di Cristiano Ronaldo, autore di tutti e tre i gol - spaziale il secondo - e nel complesso di una prova da autentico fuoriclasse qual è ormai da tanti anni. La vittoria contro l'Atletico Madrid rappresenta quindi la prova provata, fermandoci solo al campo, di aver davvero fatto nell'estate scorsa un colpo di calciomercato sensazionale. Ma questi colpi, anche se di tale portata sarà complicato, la società di Andrea Agnelli ha intenzione di piazzarne altri, abbassando al contempo l'età media della rosa, nell'estate che verrà. Ecco il nostro focus sugli obiettivi top dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Ronaldo apre la strada a nuovi colpi targati Mendes

I prossimi nuovi colpi di calciomercato Juventus potrebbero arrivare ancora grazie alla regia di Jorge Mendes. Non c'è dubbio, l'affare Ronaldo ha aperto un canale privilegiatissimo con il mega-agente portoghese. Della sua scuderia, guarda caso, fa parte Joao Felix, ovvero la 'stellina' del Benfica e in generale del calcio lusitano che il Direttore sportivo Paratici vuol provare a portare a Torino. "So che la Juve ha fatto già presente al presidente del Benfica il suo interesse per Joao Felix e che sarebbe pronta a pagare i 120 milioni di euro della sua clausola", ha rivelato in esclusiva a Calciomercato.itManu Sainz, giornalista del quotidiano spagnolo 'As'.

Calciomercato Juventus, da de Ligt al grande ritorno di Pogba: 'asse' con Raiola

Insomma, la 'Vecchia Signora' fa sul serio per il fantasista classe '99 e con il 'sostegno' di Mendes spera di battere una concorrenza agguerritissima .Mendes che potrebbe poi mettere in discesa pure le operazioni, questa negli ultimi tempi un po' raffreddatasi, e, difensore centrale anche lui di grande talento e in forza alle 'Aquile'. Il classe '97 sarebbe una sorta di primissima alternativa all'olandese de Ligt , lui assistito da un altro agente in eccellenti rapporti con la Juve, vale a dire Mino

Matthijs de Ligt ha poco meno di 20 anni ma è già leader e capitano del sorprendente Ajax, che negli ottavi di Champions League ha buttato fuori il Real Madrid, di nuovo tornato nelle mani di Zinedine Zidane. Qualità e personalità incredibili, con lui la Juventus rinforzerebbe alla grande una difesa bisognosa di un importante restyling. Gli ostacoli sono due, il prezzo del cartellino che si attesta sui 70-80 milioni di euro e la concorrenza dei top club stranieri. In particolare del Barcellona, che rumors di calciomercato danno avanti per quanto riguarda l'intesa coi 'Lancieri', con cui hanno da poco concluso - a 86 milioni di euro bonus compresi - l'affare de Jong. La Juve è però avvantaggiata con l'entourage del '99, capitanato appunto da Raiola. Con il quale resta in ballo il grande ritorno di Paul Pogba. L'addio di Mourinho, con il quale era arrivato a una rottura, al Manchester United ha 'rigenerato' il francese, il quale tuttavia potrebbe chiedere la cessione qualora la squadra adesso di Solskjaer non dovesse conquistare l'accesso alla prossima Champions League. In tal caso la strada per Torino verrebbe riaperta, anche se poi i due club dovrebbero trovare gli incastri giusti per portare a termine l'operazione. Non va escluso un possibile scambio con Dybala o, più verosimilmente, l'utilizzo da parte di Paratici della 'carta' Douglas Costa. Destinato alla partenza, l'esterno brasiliano è da diversi mesi nel mirino dei 'Red Devils'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui