CALCIOMERCATO SERIE A TADIC MILAN INTER LAZIO / La prestazione sontuosa con il Real Madrid lo ha imposto all'attenzione di tutti. Dusan Tadic si è caricato sulle spalle l'Ajax trascinandolo con un gol e due assist ai quarti di finale di Champions League. Il suo agente, Milos Malenovic, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul suo futuro a 'Passioneinter.com': "Ha dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli contro chiunque. Un futuro in Italia? Ha un contratto con l'Ajax fino al 2022, ma tutto è possibile. Non ho mai confermato l'interesse di club italiani ai media, tantomeno dell'Inter.

Ma per il prosieguo dipende da quale club si farà sotto...".

Nonostante i 30 anni, Tadic è un giocatore offensivo di grande valore e può effettivamente interessare a diverse squadre in Serie A. Potrebbe pensarci innanzitutto il Milan, alle prese con una trattativa complicata per il rinnovo di Suso. I rossoneri sono alla ricerca di un esterno per alzare l'asticella del reparto e il profilo dell'ex Southampton può fare al caso dei rossoneri. Potrebbe pensarci anche l'Inter, anche se l'età del giocatore potrebbe rappresentare un freno e il target riguarda calciatori più giovani. Occhio anche alla Lazio, che potrebbe fare un investimento importante per il reparto offensivo, magari con i soldi della cessione di Milinkovic-Savic. Ma il club biancoceleste avrebbe un certo appeal soltanto nel caso di una qualificazione in Champions League, al momento ancora alla portata anche se di non facile raggiungimento.

