Calciomercato Inter, prove di rinnovo per Ranocchia

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO RANOCCHIA / Sempre sul pezzo nonostante il poco spazio a disposizione, uomo spogliatoio e capitano seppur senza fascia: Andrea Ranocchia è la scelta di riserva nella difesa dell'Inter, ma resta un elemento molto importante per la società ed il tecnico Luciano Spalletti.

Ecco perché le parti stanno ragionando sul possibile rinnovo dell'attuale contratto in scadenza a fine stagione. Lo riferisce il 'Corriere dello Sport' secondo cui i nerazzurri vorrebbero confermarlo in rosa per completare il pacchetto di centrali della prossima stagione alle spalle di Skriniar, de Vrij e Godin, ma il giocatore (31 anni appena compiuti) chiaramente è disposto prendere in considerazione solo proposte su base biennale, non un semplice contratto di un anno quindi.