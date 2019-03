JUVENTUS ATLETICO SAUL / Una Juventus praticamente perfetta, che ha completato una 'remuntada' storica in Champions League dopo il 2-0 dell'andata a Madrid. L'Atletico è caduto sotto i colpi di Cristiano Ronaldo, con Saul Niguez che non cerca scuse dopo il pesante ko dell''Allianz Stadium' rendendo merito ai bianconeri: "Erano disposti molto bene in campo, non ci hanno permesso di fare quello che volevamo.

All'andata siamo stati migliori noi, stasera loro e hanno meritato il passaggio del turno - le parole del centrocampista spagnolo in zona mista - La Juve è stata migliore di noi, ha giocato una grandissima partita in tutti gli aspetti. Volevamo fare un gol, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo sbagliato molte cose, dovevamo essere più intelligenti in certe situazioni. Però è stata la Juventus che non ci ha permesso di fare tutto questo. Ci meritiamo le critiche, ma questo è il momento di restare uniti e superare le difficoltà. Adesso dobbiamo lottare con tutte le nostre forze per la Liga".