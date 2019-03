Calciomercato Inter, Icardi sempre più un caso: gli scenari dell'addio

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / La soluzione del caso Icardi, all'Inter, appare sempre più lontana. Il lavoro diplomatico per ricucire la frattura non sta dando i risultati sperati e anzi si avvicina il vero e proprio braccio di ferro tra le parti. Il centravanti sarà fuori dai giochi anche con l'Eintracht Francoforte. Il 'Corriere dello Sport' traccia scenari di addio.

Crescono le possibilità che Icardi resti fuori fino al termine della stagione, con l'operazione al ginocchio che ormai è più di un'ipotesi. L'Inter ha già messo in conto la separazione, ma vuole cederlo alle proprie condizioni. Se non si trovasse una soluzione adeguata, l'attaccante potrebbe rimanere forzatamente anche nella prossima stagione ma con il rischio di restare fuori rosa: l'esperienza diallo, in Cina (una sola presenza da inizio 2018) insegna.è pronto all'intransigenza totale.