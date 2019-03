MILAN BARESI GATTUSO INTER / E' la settimana che porta al derby Inter-Milan. Ne parla, alla 'Gazzetta dello Sport', una leggenda rossonera come Franco Baresi, oggi ambasciatore del club. "I derby fanno storia a sé, sono impronosticabili - ha spiegato - Ma mi conforta vedere un Milan in salute fisica e mentale, la squadra sta tornando, sento un'atmosfera molto positiva.

riesce a far difendere bene la squadra perché l'ha resa compatta e coesa in tutti i reparti, è stato bravo a entrare nella testa dei ragazzi. Lui evogliono fare il possibile per far tornare il Milan ai livelli che gli competono. Giusta la fascia di capitano a: è un giocatore attento e concreto. Ha la stima di tutti, imporsi a questa età al Milan non è facile".