CALCIOMERCATO INTER KEITA MONACO / L'Inter si affida a Keita, di fatto unica vera punta disponibile, vista la squalifica di Lautaro Martinez e il forfait sine die di Icardi, contro l'Eintracht Francoforte in Europa League per trovare i gol necessari per accedere ai quarti di finale.

Il senegalese è finalmente rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori da fine dicembre ed è pronto a trascinare i nerazzurri, che intanto, stando alla 'Gazzetta dello Sport', si muovono per riscattarlo. Il prezzo fissato con ilsarebbe didi euro, una cifra che però i milanesi contano di limare al ribasso. Sono in corso i contatti con il club del Principato, per valutare quantità e modalità di pagamento diverse.