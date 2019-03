Calciomercato Juventus, come cambia il futuro di Allegri dopo l'Atletico

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Un'impresa epica di cui Massimiliano Allegri (insieme a CR7) è stato principale artefice e che come primo effetto, oltre a permettere di centrare i quarti di finale di Champions League, ha avuto quello di riportare dalla parte dell'allenatore anche i tifosi più scettici e che lo avevano duramente criticato dopo la sconfitta dell'andata in casa dell'Atletico Madrid.

Un'impresa che non basta a sancire il prolungamento del matrimonio tra il tecnico e la Juventus, ma apre a nuovi scenari che un'eliminazione prematura e senza reazione avrebbe con ogni probabilità escluso, ribaltando le sensazioni di chi dava già per scontato il divorzio. Per tutte le altre news di mercato CLICCA QUI

In scadenza di contratto nel 2020, Allegri e la Juventus hanno deciso di rimandare la decisione sul futuro dopo la cena con il presidente Agnelli dei giorni scorsi. Molto, scrive il 'Corriere dello Sport', dipenderà da come si concluderà questa stagione: in caso di vittoria della Champions League potrebbe essere lo stesso tecnico tentato dal mollare, mentre se Allegri resterà in sella sarà automatico il rinnovo del contratto con aumento dell'ingaggio e la facoltà di chiedere nuovi investimenti molto importanti sul mercato. Tuttavia la strada verso la vittoria della Champions è ancora molto lunga e per questo la società non perde i possibili sostituti: c'erano stati contatti con Zidane, scrive il quotidiano romano, ora Deschamps e poi Conte restano le strade più calde mentre Klopp e Guardiola rimangono profili da Juve, ma ancora fortemente legati ai propri progetti che stanno portando avanti.

