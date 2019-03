CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ / La tripletta stratosferica di Cristiano Ronaldo mette le ali alla Juventus che ribalta l'Atletico Madrid e conquista i quarti di finale di Champions League con la prospettiva questa volta di arrivare veramente fino in fondo. Un cammino europeo che può portare nelle casse bianconere un'ulteriore vagonata di milioni permettendo così alla dirigenza di programmare un'altra sessione estiva di calciomercato Juventus che si preannuncia stellare, a prescindere da quello che sarà l'esito della campagna di Champions. Per tutte le altre news di mercato CLICCA QUI.

Calciomercato Juventus, le ultime dall'Inghilterra su Sanchez

Tra i grandi obiettivi dei vertici societari juventini c'è da tempo il cileno Alexis Sanchez che al ManchesterUnited non ha sfondato.

Attualmente fermo per infortunio al ginocchio, secondo quanto riferiscono in Inghilterra potrebbe aver già giocato la sua ultima partita con la maglia dei 'Red Devils'. Lo scrive in particolare il 'Daily Star' secondo cui l'ex Arsenal, Barcellona e Udinese avrebbe dato mandato ai propri agenti di trovargli una nuova squadra e sarebbe disposto a rinegoziare il proprio accordo abbassandosi anche l'ingaggio annuale (che attualmente viaggia su cifre enormi) per favorire il cambio di maglia. La Juventus è pronta quindi ad intervenire e da parte dello United non si preannunciano particolari resistenze. Anzi: anche Solskjaer avrebbe dato il via libera alla cessione aprendo alla possibilità di una partenza in prestito con diritto di riscatto e la società potrebbe pagare una buonuscita per incentivarlo alla partenza. Condizioni decisamente favorevoli per l'acquisto di un giocatore del suo calibro e che, magari, potrebbero rimettere in corsa anche altre big del campionato italiano, magaricon i soldi dell'eventuale qualificazione alla Champions League. Nelle prossime settimane, intanto, Sanchez incontrerà l'ad Woodward per decidere insieme le mosse.