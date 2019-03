JUVENTUS ATLETICO BERNARDESCHI / Prova maiuscola di Federico Bernardeschi questa sera nella rimonta della Juventus ai danni dell'Atletico Madrid. Il fantasista bianconero ha parlato in zona mista al termine del match di Champions: "Serata straordinaria - afferma l'ex Fiorentina - Abbiamo fatto la prestazione perfetta.

Il merito è tutto di mister Allegri per come ci ha messo in campo. Siamo stati grandi, abbiamo giocato una partita straordinaria piena di consapevolezza e fiducia nei nostri mezzi. Ogni giorno abbiamo alzato l'asticella in allenamento per riuscire a fare un'impresa del genere. La mia prestazione? Forza di volontà e voglia, andare un po' oltre le proprie possibilità: questo è quello che serve in queste partite. Aspetto tattico? Direi che è tutto merito del mister, è lui che ci mette in campo. Noi siamo stati bravi a leggere tutte le situazioni. Non era semplice, lo sapevamo. Ma credo che sia stata la partita perfetta da parte nostra".